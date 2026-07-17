Буданов обсудил с главой МИД Турции ситуацию в переговорном процессе и в России

В рамках визита в Киев главы МИД Турции Хакана Фидана он встретился в том числе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым; разговор был посвящен переговорному процессу и ситуации в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом Буданов сообщил в своих соцсетях.

Рассказывая о встрече с Фиданом в Киеве, Буданов напомнил, что они знакомы уже много лет – еще со времен, когда тот возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции.

По его словам, они говорили о "поиске действенных инструментов" для возобновления переговорного процесса с целью прекращения российско-украинской войны.

"Подробно проанализировали текущую ситуацию на дипломатической арене и скоординировали шаги, способные активизировать работу в этом направлении. Хакан Фидан подробно проинформировал об усилиях и посреднических инициативах Турции, направленных на возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира", – отметил Кирилл Буданов.

"Отдельное внимание уделили анализу настроений внутри российских элит относительно перспектив продолжения или завершения войны. Обсудили, как украинские удары на большие расстояния влияют на социально-политические настроения российского общества, а также на экономическую стабильность и политические процессы внутри РФ", – добавил он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что в центре его беседы с Фиданом в Киеве была ситуация в переговорном процессе вокруг российско-украинской войны.

Напомним, Хакан Фидан находился с визитом в украинской столице 15–16 июля и застал ночную российскую атаку баллистическими ракетами. Его приезд был анонсирован заранее, что является редкостью в условиях полномасштабной войны.

14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.