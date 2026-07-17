ЗМІ: адміністрація Трампа направляє до Ізраїлю додаткові літаки-заправники

Адміністрація американського президента Дональда Трампа повідомила Ізраїль, що направляє до країни ще десятки літаків-заправників напередодні можливого розширення військових операцій проти Ірану.

Про це Axios повідомили троє американських та ізраїльських посадовців, пише "Європейська правда".

Як зазначається, після того, як на початку тижня на засіданні в Ситуаційній кімнаті Трампу було представлено кілька нових військових планів – президент США "розглядає можливість масштабного наступу на Іран, який за своїм масштабом перевищуватиме поточні удари в районі Ормузької протоки".

Стверджується, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але, ймовірно, готовий ескалувати конфлікт. За словами американських та ізраїльських посадовців, Трамп може віддати наказ про ескалацію конфлікту вже найближчими днями.

Наразі США мають близько 30 військових літаків-заправників у Міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва та приблизно стільки ж – в аеропорту Рамон на півдні Ізраїлю.

Ізраїльські посадовці стверджують, що США мають намір надіслати ще кілька десятків літаків-заправників найближчими днями.

Також вони зазначили, що американські військові вважають за краще використовувати літаки-заправники з аеропорту "Бен-Гуріон", оскільки інші авіабази в регіоні більш вразливі до іранських атак і менш безпечні для американських літаків.

Як пише Axios, збільшення американської військової присутності стало предметом політичних суперечок в Ізраїлі, оскільки велика кількість літаків-заправників у міжнародному аеропорту Бен-Гуріон може призвести до перебоїв у цивільному авіасполученні в розпал літнього туристичного сезону.

Нагадаємо, Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.

А ЗМІ писали, що Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.