СМИ: администрация Трампа направляет в Израиль дополнительные самолеты-заправщики

Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Израилю, что направляет в страну ещё десятки самолётов-заправщиков в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана.

Об этом Axios сообщили трое американских и израильских чиновников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, после того, как в начале недели на заседании в Ситуационной комнате Трампу было представлено несколько новых военных планов, президент США "рассматривает возможность масштабного наступления на Иран, которое по своим масштабам превзойдет текущие удары в районе Ормузского пролива".

Утверждается, что Трамп еще не принял окончательного решения, но, вероятно, готов к эскалации конфликта. По словам американских и израильских чиновников, Трамп может отдать приказ об эскалации конфликта уже в ближайшие дни.

В настоящее время у США есть около 30 военных самолетов-заправщиков в Международном аэропорту имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива и примерно столько же – в аэропорту Рамон на юге Израиля.

Израильские чиновники утверждают, что США намерены направить ещё несколько десятков самолётов-заправщиков в ближайшие дни.

Также они отметили, что американские военные предпочитают использовать самолеты-заправщики из аэропорта "Бен-Гурион", поскольку другие авиабазы в регионе более уязвимы для иранских атак и менее безопасны для американских самолетов.

Как пишет Axios, увеличение американского военного присутствия стало предметом политических споров в Израиле, поскольку большое количество самолетов-заправщиков в международном аэропорту Бен-Гурион может привести к перебоям в гражданском авиасообщении в разгар летнего туристического сезона.

Напомним, Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали проект закона об оборонных расходах из-за войны с Ираном.

А СМИ писали, что Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.