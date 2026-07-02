"Страждання невинних цивільних": МЗС Польщі відреагувало на масований удар РФ по Києву

МЗС Польщі заявило про неприйнятність і засудження атак РФ на цивільне населення України після масованого російського удару, що був здійснений в основному по Києву.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що минулої ночі Росія здійснила один із найбільших за останні тижні комбінованих ракетно-дронових ударів по Україні.

"Загалом було запущено 74 ракети та 496 дронів, які націлювалися переважно на Київ. Згідно з останніми повідомленнями, кількість загиблих у Києві зросла до 13 осіб, а поранених – майже 90, серед них є діти. Деякі факти не залишають місця для сумнівів. Відповідальність за ці атаки на цивільне населення лежить на Росії", – зазначено у заяві польського міністерства.

Там наголосили, що такі дії є неприйнятними і мають бути рішуче засуджені.

"Страждання невинних цивільних осіб є трагічним наслідком злочинної імперської політики Росії", – резюмували в МЗС Польщі.

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