"Страдания невинных гражданских": МИД Польши отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

МИД Польши заявил о неприемлемости и осуждении атак РФ на гражданское население Украины после массированного российского удара, нанесённого в основном по Киеву.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что прошлой ночью Россия нанесла один из крупнейших за последние недели комбинированных ракетно-дроновых ударов по Украине.

"Всего было запущено 74 ракеты и 496 дронов, которые нацеливались преимущественно на Киев. Согласно последним сообщениям, число погибших в Киеве возросло до 13 человек, а раненых – почти 90, среди них есть дети. Некоторые факты не оставляют места для сомнений. Ответственность за эти атаки на гражданское население лежит на России", – отмечается в заявлении польского министерства.

Там подчеркнули, что такие действия неприемлемы и должны быть решительно осуждены.

"Страдания невинных гражданских лиц являются трагическим следствием преступной имперской политики России", – резюмировали в МИД Польши.

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