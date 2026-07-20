ЗМІ: в ЄС думають, як зберегти обмеження щодо російського СПГ в новому пакеті санкцій

Європейський Союз має намір обговорити щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута, що склався навколо останнього пакета санкцій проти Росії.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від поінформованих співрозмовників, повідомляє "Європейська правда".

Цей пакет санкцій, який має стати 21-м за рахунком з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, застряг минулого тижня після того, як Греція зберегла свою позицію проти пропозицій, що обмежують можливість європейських компаній постачати російський скраплений природний газ до третіх країн.

Серед нових варіантів, що обговорюються, – надання 24-місячного перехідного періоду до набрання обмеженнями чинності, повна відмова від цього заходу або скасування всього пакета санкцій, повідомили джерела.

Євросоюз також розглядав можливість продовження чинних контрактів як потенційний компроміс. Джерела додали, що замороження цінового обмеження може бути продовжено, навіть якщо щодо інших пропозицій згоди не буде досягнуто.

Минулого тижня країни-члени ЄС домовилися тимчасово зберегти цінову межу в розмірі 44,10 долара за російську нафту до 23 липня, оскільки їм не вдається досягти ширшої угоди. Цінова межа мала підвищуватися відповідно до зростання світових цін, що послабило б ключовий інструмент, який союзники України використовують для скорочення нафтових доходів Москви.

Продовження терміну на один тиждень мало на меті надати офіційним особам більше часу для досягнення угоди щодо пакета санкцій, який передбачає більш довгострокове замороження цінового обмеження на нафту.

Переговори між столицями відбуваються в напруженій атмосфері, оскільки країни-члени ведуть торги, прагнучи захистити свої галузі. Плани щодо заборони в’їзду до ЄС колишнім російським комбатантам були пом’якшені та відкладені, а пропозиції щодо обмеження імпорту деяких видів риби були відхилені.

За словами цих джерел, цього тижня відбудеться зустріч послів країн ЄС для продовження обговорення цього пакету заходів.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Повідомляли, що група країн, серед яких Греція та Австрія, висловила заперечення проти цього пакету з різних причин.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок говорив, що країни ЄС не можуть дійти згоди щодо посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.