СМИ: в ЕС думают, как сохранить ограничения в отношении российского СПГ в новом пакете санкций

Европейский Союз намерен обсудить как минимум три возможных сценария выхода из тупика, сложившегося вокруг последнего пакета санкций против России.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомлённые собеседники, передаёт "Европейская правда".

Этот пакет санкций, ставший 21-м по счету с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, застрял на прошлой неделе после того, как Греция сохранила свою позицию против предложений, ограничивающих возможность европейских компаний поставлять российский сжиженный природный газ в третьи страны.

Среди новых обсуждаемых вариантов – предоставление 24-месячного переходного периода до вступления ограничений в силу, полный отказ от этой меры или отмена всего пакета санкций, сообщили источники.

Евросоюз также рассматривал возможность продления действующих контрактов в качестве потенциального компромисса. Источники добавили, что замораживание ценового ограничения может быть продлено, даже если по другим предложениям согласие не будет достигнуто.

На прошлой неделе страны-члены ЕС договорились временно сохранить ценовой потолок в размере 44,10 доллара за российскую нефть до 23 июля, поскольку им не удается достичь более широкого соглашения. Ценовой потолок должен был повышаться в соответствии с ростом мировых цен, что ослабило бы ключевой инструмент, который союзники Украины используют для сокращения нефтяных доходов Москвы.

Продление срока на одну неделю было направлено на то, чтобы дать официальным лицам больше времени для достижения соглашения по пакету санкций, предусматривающему более долгосрочное замораживание ценового ограничения на нефть.

Переговоры между столицами проходят в напряженной атмосфере, поскольку страны-члены ведут торги, стремясь защитить свои отрасли. Планы по запрету въезда в ЕС бывшим российским комбатантам были смягчены и отложены, а предложения по ограничению импорта некоторых видов рыбы были отклонены.

По словам этих источников, на этой неделе состоится встреча послов стран ЕС для продолжения обсуждения этого пакета мер.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение об утверждении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

Сообщалось, что группа стран, в числе которых Греция и Австрия, выразила возражения против этого пакета по разным причинам.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник заявил, что страны ЕС не могут прийти к согласию по поводу ужесточения ограничений на российский сжиженный природный газ.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но в настоящее время, после исключения из списков Кирилла, эти претензии сняты.