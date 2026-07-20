Укр Рус Eng

Прем'єр Норвегії приїде на місце масштабної пожежі, що знищила домівки кількасот людей 

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 20:00 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у вівторок приїде на місце масштабної пожежі у місті Драммен неподалік Осло, де згоріли більше сотні житлових будинків.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

21 липня Стьоре вирушить у спустошений пожежею район Драммена, де планує зустрітися з постраждалими мешканцями, волонтерами та місцевою владою. 

Він планує відвідати і безпосередньо місце пожежі у супроводі представників надзвичайних служб. 

Також повідомили, що до розслідування пожежі долучиться Директорат цивільного захисту та готовності до надзвичайних ситуацій. Фахівці будуть розбиратися, з яких причин пожежа стала настільки руйнівною і як запобігти подібним випадкам у майбутньому. 

Пожежу у Драммені, що спалахнула 17 липня і знищила, за останніми даними, понад 110 будинків, називають найгіршою в сучасній історії країни.  

За попередніми висновками слідства, займання скоріш за все є нещасним випадком. Обставини початку пожежі продовжують встановлювати. 

За прогнозами вогнеборців, на остаточну ліквідацію усіх тліючих осередків знадобиться ще близько 10 днів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія
Реклама: