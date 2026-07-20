Прем'єр Норвегії приїде на місце масштабної пожежі, що знищила домівки кількасот людей 

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре у вівторок приїде на місце масштабної пожежі у місті Драммен неподалік Осло, де згоріли більше сотні житлових будинків.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

21 липня Стьоре вирушить у спустошений пожежею район Драммена, де планує зустрітися з постраждалими мешканцями, волонтерами та місцевою владою.

Він планує відвідати і безпосередньо місце пожежі у супроводі представників надзвичайних служб.

Також повідомили, що до розслідування пожежі долучиться Директорат цивільного захисту та готовності до надзвичайних ситуацій. Фахівці будуть розбиратися, з яких причин пожежа стала настільки руйнівною і як запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Пожежу у Драммені, що спалахнула 17 липня і знищила, за останніми даними, понад 110 будинків, називають найгіршою в сучасній історії країни.

За попередніми висновками слідства, займання скоріш за все є нещасним випадком. Обставини початку пожежі продовжують встановлювати.

За прогнозами вогнеборців, на остаточну ліквідацію усіх тліючих осередків знадобиться ще близько 10 днів.