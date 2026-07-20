Премьер-министр Норвегии посетит место пожара, уничтожившего более сотни домов

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во вторник посетит место масштабного пожара в городе Драммен неподалеку от Осло, где сгорели более сотни жилых домов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

21 июля Стьоре отправится в опустошенный пожаром район Драммена, где планирует встретиться с пострадавшими жителями, волонтерами и местными властями.

Он также планирует посетить непосредственно место пожара в сопровождении представителей чрезвычайных служб.

Также сообщили, что к расследованию пожара присоединится Директорат гражданской защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям. Специалисты будут выяснять, по каким причинам пожар стал настолько разрушительным и как предотвратить подобные случаи в будущем.

Пожар в Драммене, который вспыхнул 17 июля и уничтожил, по последним данным, более 110 домов, называют самым худшим в современной истории страны.

По предварительным выводам следствия, возгорание скорее всего является несчастным случаем. Обстоятельства возникновения пожара продолжают устанавливать.

По прогнозам пожарных, на окончательную ликвидацию всех тлеющих очагов потребуется еще около 10 дней.