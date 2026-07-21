ЗМІ дізнались деталі про перестановки в керівному блоці Мерца і його уряді

Глава апарату німецького канцлера Фрідріха Мерца Торстен Фрай розглядається інсайдерами Християнсько-демократичного союзу як ймовірний наступник лідера парламентської фракції Єнса Шпана, який подав у відставку через скандал із сурогатним материнством.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, призначення Фрая запустить кадрову "карусель", яка може змінити обличчя канцлерства Мерца, що перебуває під тиском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Серед імен, які обговорюються партійцями як потенційні кандидати на посаду голови апарату, фігурує міністерка охорони здоров’я Ніна Варкен, яка курує масштабний законопроєкт про реформу.

У понеділок Мерц оголосив під час відеоконференції керівництва ХДС, що 208 консервативних депутатів зберуться на позачергове засідання 29 липня, щоб обрати нового лідера фракції.

Тим часом Мерцу належить домовитися з лідером Християнсько-соціального союзу Маркусом Зьодером щодо відповідного кандидата.

Фрай відомий своєю стовідсотковою лояльністю до Мерца і, отже, виконуватиме його волю в парламенті. Шпан, навпаки, будує свою кар’єру незалежно від Мерца і ніколи не користувався повною довірою канцлера, зазначив один із консервативних депутатів на умовах анонімності.

Зокрема, Шпан зробив низку публічних заяв, з яких випливало, що він готовий співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини" після наступних виборів – те, що Мерц завжди виключав.

У США Шпан відомий своїми тісними контактами з низкою видатних прихильників руху MAGA, таких як колишній посол Річард Гренелл і Пітер Тіль, співзасновник компанії Palantir Technologies Inc.

У неділю в ефірі ZDF Мерц висловився щодо питання про наступника Шпана, допустивши можливі перестановки в уряді.

Нагадаємо, відставка лідера парламентської фракції ХДС пов’язана із масовою критикою на його адресу, через те, що політик разом зі своїм чоловіком скористались послугами сурогатної матері, щоб стати батьками.