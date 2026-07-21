СМИ узнали подробности о перестановках в блоке Мерца и его правительстве

Глава аппарата немецкого канцлера Фридриха Мерца Торстен Фрай рассматривается инсайдерами Христианско-демократического союза как вероятный преемник лидера парламентской фракции Йенса Шпана, который подал в отставку из-за скандала с суррогатным материнством.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, назначение Фрая запустит кадровую "карусель", которая может изменить облик канцлерства Мерца, находящегося под давлением ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Среди имен, которые обсуждаются партийцами в качестве потенциальных кандидатов на пост главы аппарата, фигурирует министр здравоохранения Нина Варкен, курирующая масштабный законопроект о реформе.

В понедельник Мерц объявил во время видеоконференции руководства ХДС, что 208 консервативных депутатов соберутся на внеочередное заседание 29 июля, чтобы избрать нового лидера фракции.

Тем временем Мерцу предстоит договориться с лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером относительно подходящего кандидата.

Фрай известен своей стопроцентной лояльностью к Мерцу и, следовательно, будет выполнять его волю в парламенте. Шпан, напротив, строит свою карьеру независимо от Мерца и никогда не пользовался полным доверием канцлера, отметил один из консервативных депутатов на условиях анонимности.

В частности, Шпан сделал ряд публичных заявлений, из которых следовало, что он готов сотрудничать с "Альтернативой для Германии" после следующих выборов – то, что Мерц всегда исключал.

В США Шпан известен своими тесными контактами с рядом видных сторонников движения MAGA, таких как бывший посол Ричард Гренелл и Питер Тиль, соучредитель компании Palantir Technologies Inc.

В воскресенье в эфире ZDF Мерц высказался по поводу преемника Шпана, допустив возможные перестановки в правительстве.

Напомним, отставка лидера парламентской фракции ХДС связана с массовой критикой в его адрес из-за того, что политик вместе со своим мужем воспользовался услугами суррогатной матери, чтобы стать родителями.