В Италии в ходе масштабной операции изъяли кокаин на сумму 250 млн евро

В Италии в порту Вадо-Лигуре состоялось очередное крупномасштабное изъятие кокаина благодаря сотрудничеству между Финансовой гвардией (Guardia di Finanza) и Агентством по таможенным вопросам и монополиям (ADM).

Об этом сообщает Il Sole 24 Ore, пишет "Европейская правда".

В рамках операции был перехвачен рефрижераторный контейнер из Эквадора, в котором среди поддонов с бананами было спрятано почти 800 килограммов кокаина высокой чистоты.

Это одно из крупнейших изъятий за последние годы в этом порту, которое произошло всего через несколько недель после аналогичной операции, в результате которой было изъято более трех центнеров кокаина.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет около 250 миллионов евро.

Эта операция является частью постоянных и целенаправленных усилий по борьбе с международным наркотрафиком, направленных, в частности, на защиту наиболее уязвимых слоев населения.

В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.

В Великобритании обнаружили кокаин на сумму 9,4 млн долларов в партии нижнего белья.