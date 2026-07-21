В уряді Франції очікується відставка через суперечливий фермерський закон

Міністерка екологічного переходу Франції Монік Барбю планує піти у відставку на знак протесту проти ухвалення суперечливого законопроєкту про сільське господарство.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

За словами члена команди міністерки, який побажав залишитися анонімним, Барбю сказала прем'єр-міністру Себастьєну Лекорню та своєму офісу, що піде у відставку після очікуваного ухвалення законопроєкту Сенатом Франції пізніше у вівторок.

Початковий урядовий проєкт закону мав на меті розв'язати часті скарги французьких фермерів на зниження прибутковості та дедалі складніші умови виробництва.

Однак два його положення – одне, що тимчасово дозволяє використання наразі забороненого пестициду для виробників горіхів, та інше, що подвоює ліміти на зберігання води для фермерів на наступне десятиліття – перетворили законопроєкт на епіцентр політичних суперечок.

Барбю виступала проти пропозицій щодо пестицидів та зберігання води. Обидві ці правки були внесені на пізньому етапі законодавчого процесу, щоб гарантувати ухвалення документа в Сенаті, де більшість становлять консерватори. Міністерка чітко висловила свою незгоду в інтерв'ю недільній газеті La Tribune Dimanche цими вихідними.

"Цей урядовий законопроєкт, покликаний розв'язати надзвичайну ситуацію, з якою зіткнулися наші фермери, після правок Сенату суттєво змінив політику регулювання розподілу водних ресурсів у нашій країні", – зазначила Барбю.

Анні Женевар, консервативна міністерка сільського господарства, відкрито виступила проти своєї колеги з Міністерства екологічного переходу. В інтерв'ю іншому недільному виданню Le Journal du Dimanche вона попередила: "Дозволити цьому законопроєкту провалитися – чи то через ідеологію, власний інтерес, чи то через страх – означає штовхнути фермерів на межу розпачу".

Нагадаємо, 1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР. Проти впровадження цієї угоди активно виступали французькі фермери.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.