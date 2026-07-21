В правительстве Франции ожидается отставка из-за спорного закона о сельском хозяйстве

Министр экологического перехода Франции Моник Барбю планирует уйти в отставку в знак протеста против принятия спорного законопроекта о сельском хозяйстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По словам члена команды министра, пожелавшего остаться анонимным, Барбю сообщила премьер-министру Себастьену Лекорню и своему аппарату, что уйдет в отставку после ожидаемого принятия законопроекта Сенатом Франции позже во вторник.

Первоначальный правительственный проект закона был призван решить проблему частых жалоб французских фермеров на снижение доходности и все более сложные условия производства.

Однако два его положения – одно, временно разрешающее использование в настоящее время запрещенного пестицида для производителей орехов, и другое, удваивающее лимиты на хранение воды для фермеров на следующее десятилетие, – превратили законопроект в эпицентр политических споров.

Барбю выступила против предложений, касающихся пестицидов и хранения воды. Обе эти поправки были внесены на позднем этапе законодательного процесса, чтобы гарантировать принятие документа в Сенате, где большинство составляют консерваторы. Министр четко выразила свое несогласие в минувшие выходные в интервью воскресной газете La Tribune Dimanche.

"Этот правительственный законопроект, призванный разрешить чрезвычайную ситуацию, с которой столкнулись наши фермеры, после поправок Сената существенно изменил политику регулирования распределения водных ресурсов в нашей стране", – отметила Барбю.

Анни Женевар, консервативная министр сельского хозяйства, открыто выступила против своей коллеги из Министерства экологического перехода. В интервью другому воскресному изданию Le Journal du Dimanche она предупредила: "Позволить этому законопроекту провалиться – будь то из-за идеологии, личной выгоды или страха – означает довести фермеров до отчаяния".

Напомним, 1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР. Против введения этого соглашения активно выступали французские фермеры.

В связи с подписанием этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.