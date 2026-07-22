Зеленський провів телефонну розмову з перемовниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію журналістам підтвердив радник президента України Дмитро Литвин.

На запитання про те, чи відповідають дійсності чутки про спілкування Зеленського з Віткоффом і Кушнером, Литвин відписав, що вони "щойно завершили" телефонну розмову.

Перед цим про розпову з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід, зазначивши, що темою були "дипломатичні зусилля для завершення війни".

Ukrainian president Zelensky spoke today with President Trump's envoys @SteveWitkoff and @jaredkushner and discussed ideas for how to resume diplomatic efforts for ending the war, per source familiar – Barak Ravid (@BarakRavid) July 22, 2026

Як відомо, з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану Штати фактично поставили на паузу свою участь у переговорному процесі довкола російсько-української війни. Приїзд Віткоффа й Кушнера до Києва, який в ОПУ очікували "після Великодня", так і не відбувся.

2 липня Зеленський повідомив про переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова з зятем Трампа в останні два дні.

Останні тижні, як відомо, позначилися відчутною зміною риторики президента США та його адміністрації щодо України. Особливим проривом стала обіцянка Трампа надати Україні ліцензії на виробництво Patriot.