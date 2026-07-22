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Зеленський провів телефонну розмову з перемовниками Трампа

Новини — Середа, 22 липня 2026, 19:29 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію журналістам підтвердив радник президента України Дмитро Литвин.

На запитання про те, чи відповідають дійсності чутки про спілкування Зеленського з Віткоффом і Кушнером, Литвин відписав, що вони "щойно завершили" телефонну розмову.

Перед цим про розпову з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід, зазначивши, що темою були "дипломатичні зусилля для завершення війни". 

Як відомо, з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану Штати фактично поставили на паузу свою участь у переговорному процесі довкола російсько-української війни. Приїзд Віткоффа й Кушнера до Києва, який в ОПУ очікували "після Великодня", так і не відбувся. 

2 липня Зеленський повідомив про переговори секретаря РНБО Рустема Умєрова з зятем Трампа в останні два дні.

Останні тижні, як відомо, позначилися відчутною зміною риторики президента США та його адміністрації щодо України. Особливим проривом стала обіцянка Трампа надати Україні ліцензії на виробництво Patriot. 

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Мирні переговори Зеленський
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