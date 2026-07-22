Зеленский провел телефонный разговор с переговорщиками Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с переговорщиками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию журналистам подтвердил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

На вопрос о том, соответствуют ли действительности слухи о разговоре Зеленского с Виткоффом и Кушнером, Литвин ответил, что они "только что завершили" его.

Ранее об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент Axios Барак Равид, отметив, что темой разговора были "дипломатические усилия по прекращению войны".

Ukrainian president Zelensky spoke today with President Trump's envoys @SteveWitkoff and @jaredkushner and discussed ideas for how to resume diplomatic efforts for ending the war, per source familiar – Barak Ravid (@BarakRavid) July 22, 2026

Как известно, с началом войны США и Израиля против Ирана Штаты фактически приостановили своё участие в переговорном процессе по российско-украинской войне. Визит Виткоффа и Кушнера в Киев, который в ОПУ ожидали "после Пасхи", так и не состоялся.

2 июля Зеленский сообщил о переговорах секретаря СНБО Рустема Умерова с зятем Трампа в последние два дня.

Последние недели, как известно, ознаменовались заметным изменением риторики президента США и его администрации в отношении Украины. Особым прорывом стало обещание Трампа предоставить Украине лицензии на производство Patriot.