Греція боротиметься із заторами та порушеннями ПДР за допомогою дронів і ШІ

Греція впроваджує масштабну цифрову систему управління дорожнім рухом та контролю за дотриманням правил дорожнього руху, яка об’єднує стаціонарні камери, технології штучного інтелекту, безпілотники та дані, що в режимі реального часу передаються до центрального оперативного центру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Вже підтверджено близько 4 000 порушень, зафіксованих пілотною системою "розумних" камер; складено постанови про штрафи та надіслано їх в електронному вигляді.

У найближчі десять днів очікується введення в повну експлуатацію 388 нових камер, встановлених у регіоні Аттика.

Одночасно грецька поліція запускає Traffic Commander – систему, яка збирає інформацію з 24 різних джерел, щоб компетентні органи могли відстежувати рух, виявляти інциденти та координувати дії патрульних екіпажів, мотоциклів і повітряних засобів.

Обидві системи мають різні, але взаємодоповнюючі цілі. Камери фіксують можливі порушення, на основі їхніх даних виписуються штрафи. Тоді як Traffic Commander застосовується для управління дорожнім рухом та інцидентами в режимі реального часу.

388 камер встановлено приблизно на 100 перехрестях зі світлофорами в столичному районі Афін. На першому етапі вони фіксуватимуть виключно проїзд на заборонний (червоний) сигнал світлофора.

За словами міністра цифрового управління та штучного інтелекту Дімітріса Папастергіу, завершуються останні налаштування їхнього програмного забезпечення, щоб камери були повністю інтегровані в єдину систему винесення постанов про порушення.

Камери спрацьовують у взаємодії зі світлофором і реєструють автомобілі, які перетинають стоп-лінію після увімкнення червоного сигналу. Кожне можливе порушення фіксується на фото та відео, які через захищений канал передаються до служби дорожньої поліції.

Робота цих пристроїв відрізняється від пілотних камер зі штучним інтелектом, які здатні виявляти більше типів порушень.

Пілотні камери зі штучним інтелектом здатні фіксувати проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, використання мобільного телефону за кермом, відсутність ременя безпеки або шолома, а також незаконний рух або зупинку на смузі для громадського транспорту.

Система автоматичного розпізнавання номерних знаків також фіксує характеристики автомобіля – марку, модель і колір – та класифікує тип можливого порушення.

Камери в автобусах використовуються виключно для контролю незаконного руху та паркування на смугах, призначених для громадського транспорту.

Незважаючи на автоматизовану фіксацію, постанови про штраф виноситься не виключно алгоритмом. Матеріали переглядаються уповноваженими співробітниками дорожньої поліції, які підтверджують, що порушення дійсно було.

Поширення цифрових технологій також супроводжується посиленням звичайного поліцейського контролю.

У першому півріччі 2026 року по всій Греції було проведено 1,57 млн алкотестів, порівняно з приблизно 750 000 за той самий період 2025 року.

Плани уряду передбачають встановлення близько 1 000 камер у 2026 році в Афінах, Салоніках та на Криті. Розвиток мережі продовжиться у 2027 році, і очікується, що до початку цього року буде введено в експлуатацію близько 300 мобільних камер.

Дані про порушення будуть поступово інтегровані в єдину електронну систему, за допомогою якої здійснюватимуться реєстрація, винесення та вручення штрафів, подання скарг та оплата рішень.

Нещодавно влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.

А у лютому 2024 року Європарламент у першому читанні схвалив проєкт для посилення відповідальності для водіїв-порушників на рівні ЄС.

Також повідомляли, що в Італії планують відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.