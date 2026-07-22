Греция будет бороться с пробками и нарушениями ПДД с помощью дронов и ИИ

Греция внедряет масштабную цифровую систему управления дорожным движением и контроля за соблюдением правил дорожного движения, которая объединяет стационарные камеры, технологии искусственного интеллекта, беспилотники и данные, передаваемые в режиме реального времени в центральный оперативный центр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Уже подтверждено около 4 000 нарушений, зафиксированных пилотной системой "умных" камер; составлены постановления о штрафах и отправлены в электронном виде.

В ближайшие десять дней ожидается ввод в полную эксплуатацию 388 новых камер, установленных в регионе Аттика.

Одновременно греческая полиция запускает Traffic Commander – систему, которая собирает информацию из 24 различных источников, чтобы компетентные органы могли отслеживать движение, выявлять инциденты и координировать действия патрульных экипажей, мотоциклов и воздушных средств.

Обе системы преследуют разные, но взаимодополняющие цели. Камеры фиксируют возможные нарушения, на основе их данных выписываются штрафы. В то время как Traffic Commander применяется для управления дорожным движением и инцидентами в режиме реального времени.

388 камер установлены примерно на 100 перекрестках со светофорами в столичном районе Афин. На первом этапе они будут фиксировать исключительно проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора.

По словам министра цифрового управления и искусственного интеллекта Димитриса Папастергиу, завершаются последние настройки программного обеспечения, чтобы камеры были полностью интегрированы в единую систему вынесения постановлений о нарушениях.

Камеры срабатывают во взаимодействии со светофором и регистрируют автомобили, пересекающие стоп-линию после включения красного сигнала. Каждое возможное нарушение фиксируется на фото и видео, которые через защищенный канал передаются в службу дорожной полиции.

Работа этих устройств отличается от пилотных камер с искусственным интеллектом, которые способны выявлять больше типов нарушений.

Пилотные камеры с искусственным интеллектом способны фиксировать проезд на красный свет, превышение скорости, использование мобильного телефона за рулем, отсутствие ремня безопасности или шлема, а также незаконное движение или остановку на полосе для общественного транспорта.

Система автоматического распознавания номерных знаков также фиксирует характеристики автомобиля – марку, модель и цвет – и классифицирует тип возможного нарушения.

Камеры в автобусах используются исключительно для контроля незаконного движения и парковки на полосах, предназначенных для общественного транспорта.

Несмотря на автоматизированную фиксацию, постановления о штрафе выносятся не исключительно алгоритмом. Материалы просматриваются уполномоченными сотрудниками дорожной полиции, которые подтверждают, что нарушение действительно имело место.

Распространение цифровых технологий также сопровождается усилением обычного полицейского контроля.

В первом полугодии 2026 года по всей Греции было проведено 1,57 млн алкотестов, по сравнению с примерно 750 000 за тот же период 2025 года.

Планы правительства предусматривают установку около 1 000 камер в 2026 году в Афинах, Салониках и на Крите. Развитие сети продолжится в 2027 году, и ожидается, что к началу этого года будет введено в эксплуатацию около 300 мобильных камер.

Данные о нарушениях будут постепенно интегрированы в единую электронную систему, с помощью которой будут осуществляться регистрация, вынесение и вручение штрафов, подача жалоб и оплата решений.

Недавно власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах борьбы с нарушителями правил дорожного движения.

А в феврале 2024 года Европарламент в первом чтении одобрил проект по ужесточению ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС.

Также сообщалось, что в Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.