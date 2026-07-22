Похищенного Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке и назначили дату процесса

Захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в среду доставили в суд в Нью-Йорке, где назначили дату судебного разбирательства по предъявленным ему обвинениям.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

22 июля супругов Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке из тюрьмы в Бруклине, где они находятся с момента их захвата в Каракасе спецназом США.

Судья Алвин Геллерштейн назначил начало судебного процесса на 1 июня 2027 года.

Напомним, обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза в США тысяч тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы.

Во время судебного заседания перед зданием в центре Манхэттена собралась группа протестующих с плакатами, на которых призывали освободить Мадуро и заявляли о надуманных обвинениях.

Напомним, ночью 3 января 2026 года США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США захватили Мадуро с супрогой Силией Флорес и доставили их в Нью-Йорк.

Подробнее об этих событиях – в статье Трамп нарушает правила: какие последствия будет иметь атака на Венесуэлу и что планируют США.

В апреле США сняли санкции с временной президентки Венесуэлы.