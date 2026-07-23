Масштабна пожежа у Варшаві знищила автосалон з усіма автівками всередині
Новини — Четвер, 23 липня 2026, 09:39 —
У Варшаві вранці 23 липня сталася масштабна пожежа, яка охопила будівлі автосалону і автомобільної майстерні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.
Повідомлення про займання надійшло о 5:09 за місцевим часом. Після прибуття рятувальники встановили, що вогонь охопив поєднані між собою автомайстерню та автосалон розмірами приблизно 80 на 40 метрів.
Унаслідок пожежі було знищено будівлі загальною площею близько 3,5 тисячі квадратних метрів. До 7:00 відкритий вогонь вдалося ліквідувати, після чого пожежники продовжили проливати водою конструкції будівель, щоб запобігти повторному займанню.
Очевидці розповіли, що під час пожежі було чути вибухи автомобілів. За їхніми словами, всередині будівель згоріли всі транспортні засоби, а також близько десяти автомобілів, припаркованих поруч.
Свідки також повідомляли про спалахування шин і акумуляторних батарей.
Попри інцидент, рух транспорту на сусідній ділянці швидкісної траси S8 здійснювався у звичайному режимі.
Поліція забезпечувала охорону місця події. Причини виникнення пожежі встановлюватимуть після завершення роботи рятувальників.
Нагадаємо, напередодні на півдні Франції внаслідок масштабної пожежі евакуювали 400 людей.
Також у Франції повідомили про загибель двох пожежників, що працювали на місці займання на півдні країни.
А масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже майже 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.