Масштабна пожежа у Варшаві знищила автосалон з усіма автівками всередині

У Варшаві вранці 23 липня сталася масштабна пожежа, яка охопила будівлі автосалону і автомобільної майстерні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Повідомлення про займання надійшло о 5:09 за місцевим часом. Після прибуття рятувальники встановили, що вогонь охопив поєднані між собою автомайстерню та автосалон розмірами приблизно 80 на 40 метрів.

фото: RMF FM

Унаслідок пожежі було знищено будівлі загальною площею близько 3,5 тисячі квадратних метрів. До 7:00 відкритий вогонь вдалося ліквідувати, після чого пожежники продовжили проливати водою конструкції будівель, щоб запобігти повторному займанню.

фото: RMF FM

Очевидці розповіли, що під час пожежі було чути вибухи автомобілів. За їхніми словами, всередині будівель згоріли всі транспортні засоби, а також близько десяти автомобілів, припаркованих поруч.

Свідки також повідомляли про спалахування шин і акумуляторних батарей.

Попри інцидент, рух транспорту на сусідній ділянці швидкісної траси S8 здійснювався у звичайному режимі.

Поліція забезпечувала охорону місця події. Причини виникнення пожежі встановлюватимуть після завершення роботи рятувальників.

Нагадаємо, напередодні на півдні Франції внаслідок масштабної пожежі евакуювали 400 людей.

Також у Франції повідомили про загибель двох пожежників, що працювали на місці займання на півдні країни.

А масштабна лісова пожежа на північ від Мадрида, що спустошила вже майже 30 тисяч гектарів, ризикує стати рекордною для країни за останній час.