Крупный пожар в Варшаве уничтожил автосалон со всеми автомобилями внутри
Новости — Четверг, 23 июля 2026, 09:39 —
В Варшаве утром 23 июля произошел крупный пожар, охвативший здания автосалона и автомастерской.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.
Сообщение о возгорании поступило в 5:09 по местному времени. По прибытии спасатели установили, что огонь охватил соединенные между собой автомастерскую и автосалон размерами примерно 80 на 40 метров.
В результате пожара были уничтожены строения общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. К 7:00 открытый огонь удалось ликвидировать, после чего пожарные продолжили обливать водой конструкции зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Очевидцы рассказали, что во время пожара слышались взрывы автомобилей. По их словам, внутри зданий сгорели все транспортные средства, а также около десяти автомобилей, припаркованных рядом.
Свидетели также сообщали о возгорании шин и аккумуляторных батарей.
Несмотря на инцидент, движение транспорта на соседнем участке скоростной трассы S8 осуществлялось в обычном режиме.
Полиция обеспечивала охрану места происшествия. Причины возникновения пожара будут установлены после завершения работы спасателей.
Напомним, накануне на юге Франции в результате масштабного пожара были эвакуированы 400 человек.
Также во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.
А масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.