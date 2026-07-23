Крупный пожар в Варшаве уничтожил автосалон со всеми автомобилями внутри

В Варшаве утром 23 июля произошел крупный пожар, охвативший здания автосалона и автомастерской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Сообщение о возгорании поступило в 5:09 по местному времени. По прибытии спасатели установили, что огонь охватил соединенные между собой автомастерскую и автосалон размерами примерно 80 на 40 метров.

фото: RMF FM

В результате пожара были уничтожены строения общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. К 7:00 открытый огонь удалось ликвидировать, после чего пожарные продолжили обливать водой конструкции зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.

фото: RMF FM

Очевидцы рассказали, что во время пожара слышались взрывы автомобилей. По их словам, внутри зданий сгорели все транспортные средства, а также около десяти автомобилей, припаркованных рядом.

Свидетели также сообщали о возгорании шин и аккумуляторных батарей.

Несмотря на инцидент, движение транспорта на соседнем участке скоростной трассы S8 осуществлялось в обычном режиме.

Полиция обеспечивала охрану места происшествия. Причины возникновения пожара будут установлены после завершения работы спасателей.

Напомним, накануне на юге Франции в результате масштабного пожара были эвакуированы 400 человек.

Также во Франции сообщили о гибели двух пожарных, работавших на месте возгорания на юге страны.

А масштабный лесной пожар к северу от Мадрида, который уже опустошил почти 30 тысяч гектаров, рискует стать рекордным для страны за последнее время.