В Германии не могут договориться о закупке беспилотных военных самолетов
Германия стремится создать парк беспилотных военных самолетов, однако разногласия внутри Министерства обороны по поводу того, покупать ли австралийскую версию или ждать европейских альтернатив, угрожают сорвать планы Берлина по вводу в эксплуатацию первого парка к 2029 году.
Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".
Германия ищет многоразовые боевые дроны с реактивным двигателем, способные доставлять вооружение, датчики или средства радиоэлектронной борьбы в воздушное пространство с усиленной обороной.
В отличие от небольших одноразовых беспилотников, которые широко используются в Украине, эти летательные аппараты предназначены для многоразового использования и, в конечном итоге, для совместных операций с пилотируемыми самолетами, такими как Eurofighter и F-35.
В настоящее время немецкие ВВС не располагают такими возможностями. НАТО ожидает, что Берлин обеспечит эти возможности к 2035 году, но Германия поставила перед собой более амбициозную цель: ввести в строй ограниченный парк к 2029 году, чтобы её воздушные силы смогли сначала приобрести боевой опыт.
Несколько конфиденциальных документов министерства, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют о разногласиях среди чиновников по поводу того, следует ли приобрести MQ-28 Ghost Bat от Boeing Australia в качестве временного решения на период до созревания европейских проектов, или сначала провести конкурс, что даст немецким и европейским разработчикам больше времени на доработку.
В окончательном внутреннем меморандуме, подготовленном плановым отделом министерства для государственного секретаря по вопросам вооружения Йенса Плётнера, сделан вывод, что срок 2029 года уже невозможно соблюсти, и рекомендовано его отложить.
Напомним, в Германии планируют расширить дивизию Бундесвера, одной из ключевых задач которой является защита критической инфраструктуры.
Также правительство Германии одобрило 1 июля два законопроекта, целью которых является укрепление резервных сил Бундесвера в некризисные времена, а также ускоренное строительство военной инфраструктуры.