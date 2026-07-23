Президентка Єврокомісії привітала прогрес у затвердженні 21-го пакета санкцій проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала те, що Комітет постійних представників ЄС дійшов згоди щодо вмісту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це вона написала у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Як писала "Європейська правда", у четвер, 23 липня, Комітет постійних представників ЄС дійшов згоди щодо вмісту нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та ухвалив рішення у другій половині дня провести письмову процедуру з його затвердження.

"Я вітаю ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії", – прокоментувала це фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄС цим пакетом вперше націлиться на судна, що допомагають "тіньовому флоту" Росії. Також президентка Єврокомісії зазначила, що Євросоюз додасть ще 32 російські банки до списку установ, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.

Окрім цього, фон дер Ляєн зазначила, що ЄС заморозить коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб "російська військова машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь".

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС у середу, 15 липня, не зміг схвалити рішення щодо ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривали, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня. Так само не змогли знайти рішення й 22 липня.

Наріжним каменем стала вимога Греції продовжити для неї дозвіл реекспортувати російський скраплений газ в треті країни.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха РПЦ Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.

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