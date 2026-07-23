Председатель Еврокомиссии приветствовала прогресс в утверждении пакета санкций против РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала тот факт, что Комитет постоянных представителей ЕС достиг согласия по поводу содержания 21-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом она написала в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Как писала "Европейская правда", в четверг, 23 июля, Комитет постоянных представителей ЕС пришел к соглашению относительно содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России и принял решение во второй половине дня провести письменную процедуру по его утверждению.

"Я приветствую принятие решения о 21-м пакете санкций против России. В то время, когда Украина набирает военный импульс, наши санкции продолжают подрывать экономические основы военных действий России", – прокомментировала это фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что этим пакетом ЕС впервые нацелится на суда, помогающие "теневому флоту" России. Также председатель Еврокомиссии отметила, что ЕС добавит еще 32 российских банка в список учреждений, на которые распространяется запрет на транзакции, а также криптокомпании и платформы по торговле нефтью.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что ЕС заморозит корректировку верхнего предела цены на нефть на год, чтобы "российская военная машина не извлекла выгоду из рыночных потрясений".

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС в среду, 15 июля, не смог принять решение об утверждении 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжались, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля. Так же не смогли найти решение и 22 июля.

Камнем преткновения стало требование Греции продлить для неё разрешение на реэкспорт российского сжиженного газа в третьи страны.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но на данный момент, после исключения Кирилла из списков, эти претензии сняты.

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