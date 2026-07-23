Новий глава МЗС Британії провів першу зустріч з головною дипломаткою ЄС

Міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд вперше після призначення зустрівся з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Мілібенд опублікував фото зустрічі з Каллас та зазначив, що Британія за нового уряду планує поглиблювати стратегічне партнерство з Європою.

The UK is committed to a deeper strategic alliance with Europe through closer UK-EU ties.



Building our Security and Defence Partnership is vital for us at home and abroad.



Meeting @KajaKallas, we agreed to work together to strengthen Ukraine, deliver growth and bolster defence. pic.twitter.com/SoDa0oystO – Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 23, 2026

"Розбудова нашого оборонно-безпекового партнерства – життєво важлива для нас, вдома і за кордоном. На зустрічі з Каєю Каллас домовилися працювати разом для посилення України, забезпечення зростання і зміцнення оборони", – розповів він.

Нагадаємо, 22 липня посли ЄС затвердили участь Британії у підтримці оборони України через позику на 90 млрд євро.

Першу свою телефонну розмову у ролі міністра закордонних справ Мілібенд провів з Андрієм Сибігою, який залишається на посаді у ролі виконувача обов’язків глави МЗС України.

У США після призначення Мілібенда пригадали йому критичні висловлювання про Дональда Трампа. У ЗМІ припускали, що це може спровокувати проблеми у відносинах із Вашингтоном.