Новий глава МЗС Британії провів першу зустріч з головною дипломаткою ЄС
Міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд вперше після призначення зустрівся з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.
Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".
Мілібенд опублікував фото зустрічі з Каллас та зазначив, що Британія за нового уряду планує поглиблювати стратегічне партнерство з Європою.
The UK is committed to a deeper strategic alliance with Europe through closer UK-EU ties.
Building our Security and Defence Partnership is vital for us at home and abroad.
Meeting @KajaKallas, we agreed to work together to strengthen Ukraine, deliver growth and bolster defence. pic.twitter.com/SoDa0oystO– Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 23, 2026
"Розбудова нашого оборонно-безпекового партнерства – життєво важлива для нас, вдома і за кордоном. На зустрічі з Каєю Каллас домовилися працювати разом для посилення України, забезпечення зростання і зміцнення оборони", – розповів він.
Нагадаємо, 22 липня посли ЄС затвердили участь Британії у підтримці оборони України через позику на 90 млрд євро.
Першу свою телефонну розмову у ролі міністра закордонних справ Мілібенд провів з Андрієм Сибігою, який залишається на посаді у ролі виконувача обов’язків глави МЗС України.
У США після призначення Мілібенда пригадали йому критичні висловлювання про Дональда Трампа. У ЗМІ припускали, що це може спровокувати проблеми у відносинах із Вашингтоном.