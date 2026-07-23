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Новий глава МЗС Британії провів першу зустріч з головною дипломаткою ЄС

Новини — Четвер, 23 липня 2026, 14:31 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд вперше після призначення зустрівся з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас. 

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда". 

Мілібенд опублікував фото зустрічі з Каллас та зазначив, що Британія за нового уряду планує поглиблювати стратегічне партнерство з Європою.

"Розбудова нашого оборонно-безпекового партнерства – життєво важлива для нас, вдома і за кордоном. На зустрічі з Каєю Каллас домовилися працювати разом для посилення України, забезпечення зростання і зміцнення оборони", – розповів він. 

Нагадаємо, 22 липня посли ЄС затвердили участь Британії у підтримці оборони України через позику на 90 млрд євро.

Першу свою телефонну розмову у ролі міністра закордонних справ Мілібенд провів з Андрієм Сибігою, який залишається на посаді у ролі виконувача обов’язків глави МЗС України. 

У США після призначення Мілібенда пригадали йому критичні висловлювання про Дональда Трампа. У ЗМІ припускали, що це може спровокувати проблеми у відносинах із Вашингтоном. 

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Велика Британія Кая Каллас
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