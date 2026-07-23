Новый глава МИД Британии провел первую встречу с главной дипломаткой ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд впервые после назначения встретился с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Милибенд опубликовал фото встречи с Каллас и отметил, что Великобритания при новом правительстве планирует углублять стратегическое партнерство с Европой.

The UK is committed to a deeper strategic alliance with Europe through closer UK-EU ties.



Building our Security and Defence Partnership is vital for us at home and abroad.



Meeting @KajaKallas, we agreed to work together to strengthen Ukraine, deliver growth and bolster defence. pic.twitter.com/SoDa0oystO – Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 23, 2026

"Развитие нашего партнерства в сфере обороны и безопасности жизненно важно для нас как внутри страны, так и за рубежом. На встрече с Каей Каллас мы договорились работать вместе над усилением Украины, обеспечением роста и укреплением обороны", – сообщил он.

Напомним, 22 июля послы ЕС одобрили участие Великобритании в поддержке обороны Украины посредством кредита на 90 млрд евро.

Свой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Милибэнд провел с Андреем Сибигой, который остается на посту в роли исполняющего обязанности главы МИД Украины.

В США после назначения Милибенда напомнили ему о критических высказываниях в адрес Дональда Трампа. В СМИ высказывали предположения, что это может вызвать проблемы в отношениях с Вашингтоном.