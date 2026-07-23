Зеленский хочет, чтобы встреча представителей Украины, США и РФ состоялась до осени

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров в формате "Украина – США – РФ" по обсуждению прекращения войны должен состояться до осени.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Михолом Мартином в Киеве 23 июля, сообщает "Европейская правда".

Как отметил президент, во время недавнего телефонного разговора со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом он получил предложения, которые американцы затем обсудят с российской стороной.

"Я думаю, тогда состоится трехсторонняя встреча. Безусловно, нужно всё это сделать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы это зависело от нас, она состоялась бы уже в июле. Но не всё зависит от нас", – сказал Зеленский.

Кроме того, он анонсировал свой возможный визит в США и встречи там с американскими чиновниками.

Основными темами переговоров во время встреч станет поиск путей завершения войны РФ против Украины, добавил Зеленский.

Как известно, с началом войны США и Израиля против Ирана Штаты фактически приостановили своё участие в переговорном процессе по российско-украинской войне. Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, который в ОПУ ожидали "после Пасхи", так и не состоялся.

2 июля Зеленский сообщил о переговорах секретаря СНБО Рустема Умерова с зятем Трампа в последние два дня.