В Італії відкривають перший центр боротьби з цифровою залежністю

У Флоренції відкриється Discover – перший в Італії спеціалізований центр з протидії ризикам зловживання цифровими технологіями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Ініціатива, яку реалізують медичне управління ASL Toscana Centro, мерія Флоренції та кооператив Retesviluppo, стала першою в Італії спробою систематично боротися із залежністю від цифрового середовища, яка насамперед зачіпає молодь і має серйозні соціальні та культурні наслідки.

"Цифрові технології стали частиною повсякденного життя підлітків і відкривають для них величезні можливості. Саме тому ми зобов’язані супроводжувати їх на шляху до дедалі більш усвідомленого використання технологій, допомагаючи знайти баланс між часом у мережі та часом, проведеним у спілкуванні, спорті, культурі та спільному дозвіллі", – сказала Летиція Періні, одна з головних ініціаторок центру.

Проєкт Discover, який розпочне роботу після літа, має на меті насамперед діяти у сфері профілактики зловживання та неправильного використання екранів і платформ, одночасно пропагуючи відповідальне та усвідомлене ставлення до цифрових технологій.

Центр прийматиме молодь віком від 10 до 25 років і керуватиметься кооперативом Retesviluppo, який понад десять років працює у школах та має команду співробітників, партнерів і волонтерів.

Серед пропонованих послуг – програми профорієнтації, консультаційний пункт та різноманітні майстерні, присвячені як медіаграмотності, так і розвитку живого спілкування через настільні ігри, ручну працю та групові заняття.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Також варто зазначити, що Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.