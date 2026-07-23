В Италии открывается первый центр по борьбе с цифровой зависимостью

Во Флоренции откроется Discover – первый в Италии специализированный центр по противодействию рискам злоупотребления цифровыми технологиями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Инициатива, реализуемая медицинским управлением ASL Toscana Centro, мэрией Флоренции и кооперативом Retesviluppo, стала первой в Италии попыткой систематически бороться с зависимостью от цифровой среды, которая в первую очередь затрагивает молодежь и имеет серьезные социальные и культурные последствия.

"Цифровые технологии стали частью повседневной жизни подростков и открывают для них огромные возможности. Именно поэтому мы обязаны сопровождать их на пути к всё более осознанному использованию технологий, помогая найти баланс между временем, проведённым в сети, и временем, посвящённым общению, спорту, культуре и совместному досугу", – сказала Летиция Перини, одна из главных инициаторов создания центра.

Проект Discover, который начнет работу после лета, ставит своей целью прежде всего действовать в сфере профилактики злоупотребления и неправильного использования экранов и платформ, одновременно пропагандируя ответственное и осознанное отношение к цифровым технологиям.

Центр будет принимать молодежь в возрасте от 10 до 25 лет и будет управляться кооперативом Retesviluppo, который более десяти лет работает в школах и располагает командой сотрудников, партнеров и волонтеров.

Среди предлагаемых услуг – программы профориентации, консультационный пункт и разнообразные мастер-классы, посвященные как медиаграмотности, так и развитию живого общения посредством настольных игр, ручного труда и групповых занятий.

Напомним, во вторник, 21 июля, французские законодатели приняли законопроект, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Также стоит отметить, что 13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

Ранее Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.