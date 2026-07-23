Словенія не дозволила ексміністерці обійняти високу посаду в ЄС через внутрішні суперечки

Уряд Словенії не дозволив колишній міністерці закордонних справ Тані Файон високу дипломатичну посаду в Європейській службі зовнішніх зв’язків у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Файон, яка до червня очолювала МЗС Словенії, була головною претенденткою на посаду нового спеціального представника ЄС у регіоні Сахель.

Однак у середу посли країн ЄС схвалили кандидатуру, яка посідала друге місце в рейтингу, – Біргітте Нюгаард Маркуссен, данську дипломатку з великим досвідом роботи в Африці.

Файон було відмовлено в цій посаді після тривалої кампанії проти неї з боку правого уряду Словенії на чолі з Янезом Яншею.

Наступник Файон на посаді словенського зовнішньополітичного відомства Тоне Кайзер написав листа главі європейської дипломатії Каї Каллас, ірландському головуванню в Раді та іншим міністрам закордонних справ ЄС, наголосивши, що Любляна не підтримує Файон.

У листі, з яким ознайомився Euractiv, він зазначив, що внутрішня процедура відбору в Словенії була "скомпрометована" і не відповідала вимогам доброчесності та прозорості.

Після цього Каллас зняла кандидатуру Файон і перейшла до кандидатури Нюгаард Маркуссен – це стандартний порядок дій, коли держава-член категорично виступає проти певного кандидата, як зазначив один із посадовдців ЄС.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар назвала це рішення "серйозною поразкою для країни", наголосивши, що національні інтереси мають бути в пріоритеті, особливо для країни, якій через її розміри не гарантуються престижні посади в європейських інституціях.

Сама Файон в інтерв’ю словенській газеті Delo заявила, що Любляна лобіювала проти неї в Брюсселі та намагалася дискредитувати її особисто.

"Я вважаю, що це втрата для Словенії, у якої дуже мало людей, що обіймають високі міжнародні посади", – сказала вона.

Файон також зазначила, що отримала від Кайзера запевнення, що він підтримає її кандидатуру – що його міністерство заперечило.

Це не перша кандидатура, якій Янез Янша намагався завадити отримати посаду в ЄС. Кандидатура. У 2024 році він безуспішно намагався зірвати призначення Марти Кос єврокомісаркою від Словенії.

Нагадаємо, у червні писали, що ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен стане новою генеральною секретаркою Європейської служби зовнішніх справ.

При цьому варто зазначити, що зовнішньополітичне відомство ЄС зазнало суттєвого тиску зсередини Євросоюзу. Зокрема, видання Financial Times дізналося, що Париж та Берлін виступили з пропозицією радикальної реорганізації EEAS, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи.

Глава дипломатичної служби ЄС Кая Каллас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу.