Словения не разрешила экс-министру занять высокий пост в ЕС из-за внутренних разногласий

Правительство Словении не разрешило бывшему министру иностранных дел Тане Файон занять высокий дипломатический пост в Европейской службе внешних связей в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Файон, которая до июня возглавляла МИД Словении, была главной претенденткой на должность нового специального представителя ЕС в регионе Сахель.

Однако в среду послы стран ЕС одобрили кандидатуру, занимавшую второе место в рейтинге, – Биргитте Нюгаард Маркуссен, датскую дипломатку с большим опытом работы в Африке.

Файон было отказано в этой должности после длительной кампании против неё со стороны правого правительства Словении во главе с Янезом Яншей.

Преемник Файон на посту главы словенского внешнеполитического ведомства Тоне Кайзер написал письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас, ирландскому председательству в Совете и другим министрам иностранных дел ЕС, подчеркнув, что Любляна не поддерживает Файон.

В письме, с которым ознакомился Euractiv, он отметил, что внутренняя процедура отбора в Словении была "скомпрометирована" и не соответствовала требованиям добросовестности и прозрачности.

После этого Каллас сняла кандидатуру Файон и перешла к кандидатуре Нюгаард Маркуссен – это стандартный порядок действий, когда государство-член категорически выступает против определенного кандидата, как отметил один из чиновников ЕС.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар назвала это решение "серьезным поражением для страны", подчеркнув, что национальные интересы должны быть в приоритете, особенно для страны, которой из-за ее размеров не гарантируются престижные должности в европейских институтах.

Сама Файон в интервью словенской газете Delo заявила, что Любляна лоббировала против неё в Брюсселе и пыталась дискредитировать её лично.

"Я считаю, что это потеря для Словении, в которой очень мало людей, занимающих высокие международные посты", – сказала она.

Файон также отметила, что получила от Кайзера заверения в том, что он поддержит её кандидатуру – что его министерство опровергло.

Это не первая кандидатура, которой Янез Янша пытался помешать получить должность в ЕС. Кандидатура. В 2024 году он безуспешно пытался сорвать назначение Марты Кос на пост еврокомиссара от Словении.

Напомним, в июне сообщалось, что экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен станет новой генеральным секретарем Европейской службы внешних дел.

При этом стоит отметить, что внешнеполитическое ведомство ЕС подверглось существенному давлению изнутри Евросоюза. В частности, издание Financial Times узнало, что Париж и Берлин выступили с предложением радикальной реорганизации EEAS, существующей уже 15 лет, с целью улучшения реакции Евросоюза на геополитические кризисы.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас решительно защитила свою институцию, которая противостоит предложениям о её радикальной реформе.