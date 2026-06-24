Каллас призначила нового керівника своєї зовнішньополітичної служби 

Ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен стане новою генеральною секретаркою Європейської служби зовнішніх справ.

Про це у мережі X повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Кайса Оллонгрен розпочне виконувати обов’язки генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) з 1 вересня.

Вона є колишньою віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою оборони та внутрішніх справ Нідерландів, а зараз обіймає посаду спеціального представника ЄС з прав людини.

За даними Euractiv, заступником Оллонгрен з геоекономіки та міжінституційних питань – нова посада, створена в рамках минулорічної реорганізації Європейської служби зовнішніх дій для контролю за відносинами з послами держав-членів – стане естонський дипломат Матті Маасікас. Раніше він очолював представництво ЄС в Україні у 2019-2023 роках.

На посаду заступника генерального секретаря з питань миру, безпеки та оборони запропонували кандидатуру Девіда Кваша, посла Франції при НАТО.

Колишня генеральна секретарка Європейської служби зовнішніх дій Белен Мартінес Карбонель цього року подала у відставку та була призначена послом ЄС у Мексиці. Іспанська посадовиця, яка працює в ЄСЗС з 2010 року, обійняла посаду в лютому минулого року. Вона замінила італійця Стефано Санніно, щодо якого ведеться розслідування за підозрою у зловживанні коштами ЄС.

Зовнішньополітичне відомство ЄС зазнало суттєвого тиску зсередини Євросоюзу. Нагадаємо, видання Financial Times дізналося, що Париж та Берлін виступили з пропозицією радикальної реорганізації EEAS, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи.

Глава дипломатичної служби ЄС Кая Каллас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу.