В Ірландії просять направити спостерігачів на суд над пропалестинськими активістами у Німеччині

Міжпартійна делегація ірландських політиків закликала Дублін направити спостерігачів на судовий процес із посиленими заходами безпеки над пропалестинськими активістами в Німеччині.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Також міжпартійна делегація ірландських політиків висловити занепокоєння щодо утримання під вартою ірландського підсудного під час візиту німецького канцлера наступного тижня.

Майред Фаррелл із партії "Шинн Фейн", учасниця делегації, заявила, що вона та її колеги були присутні на судовому засіданні у Штутгарті щодо так званих активістів "Ульмської п’ятірки", яким висунуто звинувачення у нападі на ізраїльську збройову компанію.

Як зазначається, Фаррелл та ще двоє членів делегації відвідали у в’язниці Даніеля Татлоу-Деваллі – ірландського підсудного, якого судять у складі цієї групи.

"Я була досить шокована тим, як з ним поводяться. Він проводить у камері 23 години на добу", – сказала вона.

Також Фаррелл закликала прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна обговорити це питання з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом під час його майбутнього візиту.

Німецькі прокурори стверджують, що Татлоу-Деваллі входив до групи з п’яти активістів, які минулого вересня незаконно проникли на територію, що належить ізраїльській компанії Elbit Systems, у південному місті Ульм, вигукуючи пропалестинські гасла, руйнуючи обладнання та розбиваючи вікна.

За їхніми даними, вони завдали збитків на суму близько 1 млн євро.

У червні пропалестинські активісти заблокували вхід на Берлінський авіасалон ILA Berlin Air Show, велику авіаційну конференцію в столиці Німеччини, за кілька годин до запланованого виступу канцлера Фрідріха Мерца.

А нещодавно у Великій Британії чотирьох пропалестинських активістів засудили до ув’язнення за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.