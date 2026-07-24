В Ирландии просят направить наблюдателей на суд над пропалестинскими активистами в Германии

Межпартийная делегация ирландских политиков призвала Дублин направить наблюдателей на судебный процесс с усиленными мерами безопасности над пропалестинскими активистами в Германии.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Также межпартийная делегация ирландских политиков выразила обеспокоенность в связи с содержанием под стражей ирландского подсудимого во время визита немецкого канцлера на следующей неделе.

Майред Фаррелл из партии "Шинн Фейн", участница делегации, заявила, что она и её коллеги присутствовали на судебном заседании в Штутгарте по делу так называемых активистов "Ульмской пятерки", которым предъявлены обвинения в нападении на израильскую оружейную компанию.

Как отмечается, Фаррелл и еще двое членов делегации посетили в тюрьме Даниэля Татлоу-Девалли – ирландского подсудимого, которого судят в составе этой группы.

"Я была довольно шокирована тем, как с ним обращаются. Он проводит в камере 23 часа в сутки", – сказала она.

Также Фаррелл призвала премьер-министра Ирландии Михола Мартина обсудить этот вопрос с немецким канцлером Фридрихом Мерцем во время его предстоящего визита.

Немецкие прокуроры утверждают, что Татлоу-Девалли входил в группу из пяти активистов, которые в сентябре прошлого года незаконно проникли на территорию, принадлежащую израильской компании Elbit Systems, в южном городе Ульм, выкрикивая пропалестинские лозунги, разрушая оборудование и разбивая окна.

По их данным, они нанесли ущерб на сумму около 1 млн евро.

В июне пропалестинские активисты заблокировали вход на Берлинский авиасалон ILA Berlin Air Show, крупную авиационную конференцию в столице Германии, за несколько часов до запланированного выступления канцлера Фридриха Мерца.

А недавно в Великобритании четверо пропалестинских активистов были приговорены к тюремному заключению за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.