С туристического полуострова во Франции эвакуируют всех людей из-за лесных пожаров

В пятницу французские власти распорядились провести полную эвакуацию людей с полуострова Кап-Ферре, популярного туристического курорта на побережье Атлантического океана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Приказ о полной эвакуации людей из этого района, где расположено много ценных объектов недвижимости и который в настоящее время переполнен туристами, подчеркнул серьезность ситуации с пожаром.

Софи Брокас, префект региона Новая Аквитания, заявила в пятницу, что эвакуированные с полуострова Кап-Ферре смогут выехать с причалов в четырех селах этого района с 7:00 до 10:00 по местному времени.

Все, кто до сих пор находится в этих населенных пунктах, должны уехать либо на лодках, либо по единственной дороге, соединяющей этот район с материком, добавила она.

Пожар уже уничтожил 8 700 гектаров и до сих пор бушует.

По всей Европе три последовательные волны жары в этом сезоне привели к тому, что лесные пожары в этом году уже сожгли больше земель, чем среднегодовой показатель за последние два десятилетия.

Франция пострадала особенно сильно, и сильная жара испытывает пределы её способности справиться с ситуацией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обратился за помощью к Европейскому Союзу, поскольку борьба страны с лесными пожарами обостряется.

Накануне сообщалось, что из-за масштабного лесного пожара в департаменте Жиронда пришлось эвакуировать уже 20 тысяч человек.

Из-за пожара в департаменте Вар на юге, вспыхнувшего 21 июля, пришлось эвакуировать около 400 человек.