Лісова пожежа на півдні Франції знищила півсотні будинків і кемпінг, є постраждалі вогнеборці

Внаслідок великої лісової пожежі на південному заході Франції у департаменті Жиронда згоріли понад 50 житлових будинків та кемпінг; медичної допомоги потребували 27 вогнеборців.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Префект департаменту Жиронда Софі Брока повідомила, що внаслідок лісової пожежі згоріли вже 53 будинки та кемпінг для туристів. Зусиллями пожежників вдалося врятувати близько 2000 будинків, до яких підходив вогонь.

З півострова Мис Кап-Ферре, де вирує пожежа, за ніч і ранок евакуювали вже 40 тисяч людей. Площа пожежі сягнула 10 тисяч гектарів.

🔥 INCENDIE AU CAP FERRET – Une presqu'île quasiment vide ce vendredi 24 juillet au matin. Mais la course contre la montre continue pour empêcher le feu d'atteindre les habitations et les camping. 53 maisons ont déjà été détruites. #JT13H pic.twitter.com/r5QTtdOpiT – franceinfo (@franceinfo) July 24, 2026

Директор пожежно-рятувальної служби у Жиронді Марк Вермолен повідомив, що за час пожежі за медичною допомогою звернулися 27 вогнеборців. У п’яти випадках пожежники потребували допомоги у медзакладах через отруєння продуктами горіння, ще один отримав травму ноги внаслідок вибуху балона з газом. Цей момент потрапив в прямий ефір.

Alors qu'elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.



🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC – M6 Info (@m6info) July 24, 2026

Вермолен повідомив також, що пожежникам почали допомагати місцеві фермери, надаючи свою техніку й цистерни.

У сусідній Іспанії через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуюватись довелось близько 10 тисячам людей. Наймасштабніша пожежа північніше столиці спустошила понад 30 гектарів.