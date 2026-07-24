Укр Рус Eng

Лісова пожежа на півдні Франції знищила півсотні будинків і кемпінг, є постраждалі вогнеборці

відео
Новини — П'ятниця, 24 липня 2026, 15:19 — Марія Ємець

Внаслідок великої лісової пожежі на південному заході Франції у департаменті Жиронда згоріли понад 50 житлових будинків та кемпінг; медичної допомоги потребували 27 вогнеборців.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Префект департаменту Жиронда Софі Брока повідомила, що внаслідок лісової пожежі згоріли вже 53 будинки та кемпінг для туристів. Зусиллями пожежників вдалося врятувати близько 2000 будинків, до яких підходив вогонь. 

З півострова Мис Кап-Ферре, де вирує пожежа, за ніч і ранок евакуювали вже 40 тисяч людей. Площа пожежі сягнула 10 тисяч гектарів. 

Директор пожежно-рятувальної служби у Жиронді Марк Вермолен повідомив, що за час пожежі за медичною допомогою звернулися 27 вогнеборців. У п’яти випадках пожежники потребували допомоги у медзакладах через отруєння продуктами горіння, ще один отримав травму ноги внаслідок вибуху балона з газом. Цей момент потрапив в прямий ефір.

Вермолен повідомив також, що пожежникам почали допомагати місцеві фермери, надаючи свою техніку й цистерни.

У сусідній Іспанії через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуюватись довелось близько 10 тисячам людей. Наймасштабніша пожежа північніше столиці спустошила понад 30 гектарів. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція стихійні лиха
Реклама: