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Лесной пожар на юге Франции уничтожил полсотни домов и кемпинг, есть пострадавшие пожарные

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Новости — Пятница, 24 июля 2026, 15:19 — Мария Емец

В результате крупного лесного пожара на юго-западе Франции в департаменте Жиронда сгорели более 50 жилых домов и кемпинг; пострадали 27 пожарных.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Префект департамента Жиронда Софи Брока сообщила, что в результате лесного пожара сгорели уже 53 дома и кемпинг для туристов. Усилиями пожарных удалось спасти около 2000 домов, к которым приближался огонь.

С полуострова Мыс Кап-Ферре, где бушует пожар, за ночь и утро эвакуировали уже 40 тысяч человек. Площадь пожара достигла 10 тысяч гектаров.

Директор пожарно-спасательной службы в Жиронде Марк Вермолен сообщил, что за время пожара медицинская помощь потребовалась 27 пожарным. В пяти случаях их госпитализировали с отравлением продуктами горения, ещё один получил травму ноги в результате взрыва газового баллона. Этот момент попал в прямой эфир.

Вермолен также сообщил, что пожарным начали помогать местные фермеры, предоставляя свою технику и цистерны.

В соседней Испании из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение, эвакуироваться пришлось около 10 тысяч человек. Самый масштабный пожар к северу от столицы опустошил более 30 гектаров.

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Франция стихийные бедствия
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