Лесной пожар на юге Франции уничтожил полсотни домов и кемпинг, есть пострадавшие пожарные
Новости — Пятница, 24 июля 2026, 15:19 —
В результате крупного лесного пожара на юго-западе Франции в департаменте Жиронда сгорели более 50 жилых домов и кемпинг; пострадали 27 пожарных.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Префект департамента Жиронда Софи Брока сообщила, что в результате лесного пожара сгорели уже 53 дома и кемпинг для туристов. Усилиями пожарных удалось спасти около 2000 домов, к которым приближался огонь.
С полуострова Мыс Кап-Ферре, где бушует пожар, за ночь и утро эвакуировали уже 40 тысяч человек. Площадь пожара достигла 10 тысяч гектаров.
🔥 INCENDIE AU CAP FERRET – Une presqu'île quasiment vide ce vendredi 24 juillet au matin. Mais la course contre la montre continue pour empêcher le feu d'atteindre les habitations et les camping. 53 maisons ont déjà été détruites. #JT13H pic.twitter.com/r5QTtdOpiT– franceinfo (@franceinfo) July 24, 2026
Директор пожарно-спасательной службы в Жиронде Марк Вермолен сообщил, что за время пожара медицинская помощь потребовалась 27 пожарным. В пяти случаях их госпитализировали с отравлением продуктами горения, ещё один получил травму ноги в результате взрыва газового баллона. Этот момент попал в прямой эфир.
Alors qu'elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.– M6 Info (@m6info) July 24, 2026
🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC
Вермолен также сообщил, что пожарным начали помогать местные фермеры, предоставляя свою технику и цистерны.
В соседней Испании из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение, эвакуироваться пришлось около 10 тысяч человек. Самый масштабный пожар к северу от столицы опустошил более 30 гектаров.