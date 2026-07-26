Лесные пожары в Испании охватили более 77 тысяч гектаров, эвакуировано почти 60 тысяч человек

Лесные пожары, продолжающие бушевать в Испании, уничтожили около 77 000 гектаров и вынудили эвакуировать или ограничить передвижение около 90 000 человек в трех провинциях – в Авиле, Мадриде и Толедо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

В результате пожаров в Авиле, Мадриде и Толедо эвакуировано 59 896 человек, а 29 867 находятся в зоне ограниченного доступа.

Спасательные службы отмечают улучшение ситуации, хотя пожарные бригады по-прежнему сталкиваются с "очень сложными часами" после того, как огонь уничтожил 77 000 гектаров.

В настоящее время наибольшую тревогу вызывает пожар в Кастельоне, который до сих пор не поддается локализации и охватил 4 300 гектаров. Более 450 спасателей и около двадцати воздушных средств работают над тушением пламени в этой провинции.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в передовой командный пункт в Навалуэнге (Авила) подчеркнул, что ситуация с тушением пожаров в Авиле, Мадриде и Толедо развивается "очень позитивно", а некоторые очаги уже "стабилизированы".

"Хотя пожарные бригады сталкиваются с очень сложными условиями, в настоящее время продолжается работа по локализации отдельных участков, где пожары, вероятно, уже взяты под контроль", – заявил Санчес.

24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.

Испания обратилась к ЕС за помощью в борьбе с масштабными лесными пожарами в нескольких провинциях.

От лесных пожаров страдает и соседняя Франция, самый сильный из них в настоящее время тушат на юго-западе страны в департаменте Жиронда. Париж также обратился к ЕС за помощью.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.