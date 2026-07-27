ЗМІ: Польща звернулася до США щодо видачі ексміністра юстиції Зьобро

Польща зробила новий крок у справі щодо ексміністра юстиції та колишнього генпрокурора Польщі Збігнева Зьобро, який перебуває у Сполучених Штатах.

Про це стало відомо PAP із обізнаних джерел, передає "Європейська правда".

Як зазначають співрозмовники, Польща подала запит на екстрадицію Зьобро зі США.

Про це стало відомо незадовго після того, як міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек звернувся до американської міграційної служби ICE з проханням роз’яснити правові підстави перебування ексміністра юстиції у Сполучених Штатах.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.