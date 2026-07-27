СМИ: Польша обратилась к США с просьбой о выдаче экс-министра юстиции Зёбро

Польша сделала новый шаг в деле экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро, который находится в Соединенных Штатах.

Об этом стало известно PAP из осведомленных источников, передает "Европейская правда".

Как отмечают собеседники, Польша подала запрос на экстрадицию Зёбро из США.

Об этом стало известно вскоре после того, как министр юстиции Польши Вальдемар Журек обратился в американскую миграционную службу ICE с просьбой разъяснить правовые основания пребывания экс-министра юстиции в Соединенных Штатах.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для высокопоставленных чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши уехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.