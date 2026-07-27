В Германии отпустили второго подозреваемого в причастности к теракту на прайде в Берлине

В Германии отпустили второго подозреваемого в причастности к теракту на ЛГБТ-прайде в Берлине, поскольку подозрения не подтвердились.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В федеральной прокуратуре объявили, что задержанного по подозрению в причастности к теракту на ЛГБТ-прайде в Берлине отпустили – следственные действия не подтвердили его причастность к событиям.

Фактического нападавшего, который въехал на автомобиле в толпу, а затем напал на людей с мачете, застрелили во время задержания.

Об убитом по имени Абдул Б. сообщают, что он – родившийся в Берлине выходец из Ливана и уже имел проблемы с законом, в частности, получил 1 год и 10 месяцев условного срока.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб и 16 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.