Пашинян в разговоре с Путиным просил отменить ограничения на импорт армянских товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным; речь шла, в частности, об ограничениях на импорт ряда армянских товаров в Россию.

Об этом сообщило агентство Armenpress, пишет "Европейская правда".

Телефонный разговор Пашиняна и Путина касался "проблем, возникших в двусторонних экономических отношениях" Армении и России.

Глава армянского правительства подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе между двумя странами и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования этих проблем.

Пашинян также прокомментировал призывы Москвы и других членов ЕАЭС провести референдум по выбору между членством Еревана в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. Глава правительства Армении подчеркнул, что проведение такого референдума возможно только после подачи страной официальной заявки на членство в ЕС.

В то же время он подчеркнул готовность решать вопросы двусторонних отношений с РФ путем "открытого, партнерского и дружеского диалога".

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка, из-за сближения Армении с ЕС.

4 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете поддержки для Армении в знак солидарности с этой страной, ставшей жертвой торговых ограничений со стороны России.

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