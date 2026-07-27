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Сибіга розповів про першу особисту зустріч з новим главою МЗС Британії

Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 20:08 — Марія Ємець

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, який супроводжує у Лондоні візит президента Володимира Зеленського, розповів про першу особисту зустріч з новим міністром закордонних справ Британії. 

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда". 

Сибіга нагадав, що їхня перша особиста зустріч з Едом Мілібендом відбувається за лічені дні після початку роботи нового британського уряду та їхньої першої телефонної розмови – яка була, крім того, першим дзвінком Мілібенда на посаді очільника МЗС. 

Український міністр зазначив, що такий підхід свідчить про "винятковий рівень довіри та стратегічну важливість" партнерства між Україною і Британією. 

"Ми обговорили конкретні кроки для посилення української ППО, посилення санкційного тиску на Росію та координації зусиль у питаннях підготовки енергосистеми України і цивільної інфраструктури до зими. Основну увагу зосередили на розширенні нашої співпраці в ОПК та нарощуванні спроможності з виробництва зброї в Україні", – розповів Сибіга.

"Обговорили також реалізацію знакової угоди про 100-річне партнерство, яка є першою подібною угодою для України", – додав він. 

Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем 27 липня провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті. 

Після неї президент України оголосив, що Британія передає Україні технології захисту дронів.

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Сибіга Велика Британія
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