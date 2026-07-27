Сибіга розповів про першу особисту зустріч з новим главою МЗС Британії

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, який супроводжує у Лондоні візит президента Володимира Зеленського, розповів про першу особисту зустріч з новим міністром закордонних справ Британії.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга нагадав, що їхня перша особиста зустріч з Едом Мілібендом відбувається за лічені дні після початку роботи нового британського уряду та їхньої першої телефонної розмови – яка була, крім того, першим дзвінком Мілібенда на посаді очільника МЗС.

I had a productive first in-person meeting with Foreign Secretary @Ed_Miliband, just days after his appointment and our first phone conversation. This early engagement speaks to the exceptional level of trust and strategic importance of the Ukraine–UK partnership.



The United… pic.twitter.com/uIUKWz0rPM – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 27, 2026

Український міністр зазначив, що такий підхід свідчить про "винятковий рівень довіри та стратегічну важливість" партнерства між Україною і Британією.

"Ми обговорили конкретні кроки для посилення української ППО, посилення санкційного тиску на Росію та координації зусиль у питаннях підготовки енергосистеми України і цивільної інфраструктури до зими. Основну увагу зосередили на розширенні нашої співпраці в ОПК та нарощуванні спроможності з виробництва зброї в Україні", – розповів Сибіга.

"Обговорили також реалізацію знакової угоди про 100-річне партнерство, яка є першою подібною угодою для України", – додав він.

Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем 27 липня провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.

Після неї президент України оголосив, що Британія передає Україні технології захисту дронів.