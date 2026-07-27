Сибига рассказал о первой личной встрече с новым главой МИД Британии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, сопровождающий в Лондоне визит президента Владимира Зеленского, рассказал о первой личной встрече с новым министром иностранных дел Великобритании.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига напомнил, что их первая личная встреча с Эдом Милибэндом состоялась спустя всего несколько дней после начала работы нового британского правительства и их первого телефонного разговора, который, к тому же, был первым звонком Милибэнда в качестве главы МИД.

I had a productive first in-person meeting with Foreign Secretary @Ed_Miliband, just days after his appointment and our first phone conversation. This early engagement speaks to the exceptional level of trust and strategic importance of the Ukraine–UK partnership.



The United… pic.twitter.com/uIUKWz0rPM – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 27, 2026

Украинский министр отметил, что такой подход свидетельствует об "исключительном уровне доверия и стратегической важности" партнерства между Украиной и Великобританией.

"Мы обсудили конкретные шаги по укреплению украинской ПВО, усилению санкционного давления на Россию и координации усилий по подготовке энергосистемы Украины и гражданской инфраструктуры к зиме. Основное внимание уделили расширению нашего сотрудничества в ОПК и наращиванию производственных мощностей по выпуску оружия в Украине", – рассказал Сибига.

"Обсудили также реализацию знакового соглашения о 100-летнем партнерстве, которое является первым подобным соглашением для Украины", – добавил он.

Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем 27 июля провели первую встречу на авианосце, стоящем на британской базе ВМС в Портсмуте.

После нее президент Украины объявил, что Великобритания передает Украине технологии защиты дронов.