Трамп про допомогу Росії Ірану: я запитаю у Путіна

Американський президент Дональд Трамп сказав, що запитає у російського правителя Владіміра Путіна про те, чи Росія допомагає Ірану у війні зі США.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти попросили Трампа відреагувати на заяви українського президента Володимира Зеленського про те, що Росія передає Ірану супутникові знімки американських баз на Близькому Сході для подальших атак.

На це глава Білого дому відповів, що з’ясує, чи є ця інформація правдивою.

"​​Ми з’ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Ми з’ясуємо", – сказав Трамп.

Він додав, що така допомога Москви "не мала великого впливу", оскільки Штати "добряче розгромили" Іран.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя РФ Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном.

У липні стало відомо, що у розвідці США з’ясовують, чи надавала Росія допомогу Ірану для атак іранських безпілотників на об’єкти ЦРУ в Перській затоці.

За даними джерел, Росія могла допомогти Ірану відновити ракетний арсенал під час перемир’я зі США.

Також повідомляли, що Росія підтримує Іран розвідданими для війни зі США.