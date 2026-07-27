Трамп о помощи России Ирану: я спрошу у Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что спросит у российского лидера Владимира Путина, помогает ли Россия Ирану в войне с США.

Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".

Журналисты попросили Трампа прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия передает Ирану спутниковые снимки американских баз на Ближнем Востоке для последующих атак.

На это глава Белого дома ответил, что выяснит, верна ли эта информация.

"Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним", – сказал Трамп.

Он добавил, что такая помощь Москвы "не оказала большого влияния", поскольку США "хорошо разгромили" Иран.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет заявлениям лидера Китая Си Цзиньпина и правителя РФ Владимира Путина относительно торговли оружием с Ираном.

В июле стало известно, что разведка США выясняет, оказывала ли Россия помощь Ирану для атак иранских беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе.

По данным источников, Россия могла помочь Ирану восстановить ракетный арсенал во время перемирия с США.

Также сообщалось, что Россия поддерживает Иран разведданными для войны с США.