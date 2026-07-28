Франція та Іспанія готують економічну підтримку на тлі масштабних лісових пожеж

Франція та Іспанія вивчають можливості виділення економічної допомоги регіонам, які постраждали від масштабних лісових пожеж протягом останнього тижня, ще до того, як пожежі будуть повністю локалізовані.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що у вівторок уряд країни оголосить постраждалі райони "зонами надзвичайної ситуації", що відкриє шлях для надання фінансової допомоги.

У Франції міністр фінансів Ролан Лескюр заявив у понеділок, що страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч осіб, яким було наказано евакуюватися, навіть якщо їхні будинки не постраждали.

"Ми докладемо всіх зусиль...Я знаю, що деякі люди втратили все", – заявив президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері в понеділок під час зустрічі з пожежниками та місцевими посадовцями на південному заході країни, де пожежі вирують уже кілька днів.

Макрон запевнив, що уряд зробить усе можливе для підтримки переміщених осіб та підприємств, що залежать від туризму, які зазнають збитків у розпал туристичного сезону.

Хоча пожежі в обох країнах поки що не локалізовано, за даними урядових органів, у понеділок полум’я не просунулося суттєво ані в околицях Бордо, ані в районах на південь і захід від Мадрида.

Посадовці попередили, що чергова хвиля спеки, яка очікується цього тижня, зробить розвиток пожеж непередбачуваним.

Охарактеризувавши пожежі як "безпрецедентні", Макрон попередив, що "сезон ще далекий від завершення, і найближчі тижні будуть важкими".

Проте відносне затишшя в понеділок дозволило уряду приступити до планування наступних етапів і навіть дало можливість деяким евакуйованим в Іспанії почати повертатися додому.

Регіональний уряд Мадрида оголосив у понеділок про виділення початкового пакета допомоги на суму 30 млн євро.

Пакет включає безкоштовне проживання на строк до 12 місяців для людей, які не можуть повернутися до своїх домівок, а також кошти на відновлення будинків.

Відповідаючи на запитання про понад 13 тисяч підприємств у Франції, які постраждали від пожеж, Макрон сказав, що уряд створив кризовий штаб для надання їм підтримки, а також для сприяння у взаємодії зі страховиками.

Франція вже кілька днів потерпає від масштабних лісових пожеж. Найгірша ситуація наразі спостерігається у департаменті Жиронда. За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Вкрай складна ситуація також в Іспанії, де гасять масштабні пожежі довкола Мадрида. 27 липня регіональний уряд повідомив, що протягом ночі поширення вогню на нові території сповільнилось.

У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.