Франция и Испания готовят экономическую поддержку на фоне масштабных лесных пожаров

Франция и Испания изучают возможности выделения экономической помощи регионам, пострадавшим от масштабных лесных пожаров на прошлой неделе, ещё до того, как пожары будут полностью локализованы.

Об этом сообщает Bloomberg, передаёт "Европейская правда".

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во вторник правительство страны объявит пострадавшие районы "зонами чрезвычайной ситуации", что откроет путь для оказания финансовой помощи.

Во Франции министр финансов Ролан Лескюр заявил в понедельник, что страховые компании покроют расходы на переселение более 200 тысяч человек, которым было предписано эвакуироваться, даже если их дома не пострадали.

"Мы приложим все усилия... Я знаю, что некоторые люди потеряли всё", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером в понедельник во время встречи с пожарными и местными чиновниками на юго-западе страны, где пожары бушуют уже несколько дней.

Макрон заверил, что правительство сделает всё возможное для поддержки перемещённых лиц и предприятий, зависимых от туризма, которые несут убытки в разгар туристического сезона.

Хотя пожары в обеих странах пока не локализованы, по данным правительственных органов, в понедельник пламя не продвинулось существенно ни в окрестностях Бордо, ни в районах к югу и западу от Мадрида.

Чиновники предупредили, что очередная волна жары, ожидаемая на этой неделе, сделает развитие пожаров непредсказуемым.

Охарактеризовав пожары как "беспрецедентные", Макрон предупредил, что "сезон еще далек от завершения, и ближайшие недели будут тяжелыми".

Тем не менее относительное затишье в понедельник позволило правительству приступить к планированию следующих этапов и даже дало возможность некоторым эвакуированным в Испании начать возвращаться домой.

Региональное правительство Мадрида объявило в понедельник о выделении первоначального пакета помощи на сумму 30 млн евро.

Пакет включает бесплатное проживание на срок до 12 месяцев для людей, которые не могут вернуться в свои дома, а также средства на восстановление домов.

Отвечая на вопрос о более чем 13 тысячах предприятий во Франции, пострадавших от пожаров, Макрон сказал, что правительство создало кризисный штаб для оказания им поддержки, а также для содействия во взаимодействии со страховщиками.

Франция уже несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация в настоящее время наблюдается в департаменте Жиронда. По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Крайне сложная ситуация также в Испании, где тушат масштабные пожары вокруг Мадрида. 27 июля региональное правительство сообщило, что в течение ночи распространение огня на новые территории замедлилось.

В Еврокомиссии предупредили, что Механизм гражданской защиты ЕС уже исчерпывает свои возможности в тушении лесных пожаров.