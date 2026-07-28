У Німеччині пропонують закріпити у конституції права ЛГБТ

У німецькій Соціал-демократичній партії закликали чітко закріпити в конституції заборону дискримінації за ознакою сексуальної ідентичності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Співголови СДПН Бербель Бас і Ларс Клінгбайль, а також генеральний секретар Тім Клюсендорф заявили, що "рішуче повернуть" запропоновану поправку "до політичного порядку денного".

"Ми хочемо ще більше посилити політичний захист представників ЛГБТ-спільноти", – зазначили вони.

СДПН, молодший партнер у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца, раніше вже закликала внести поправки до статті 3 Основного закону Німеччини, щоб включити сексуальну ідентичність до переліку підстав, за якими заборонена дискримінація.

Луїджі Пантісано, співголова опозиційної партії "Ліві", висунув аналогічну вимогу, заявивши, що його партія готова забезпечити голоси, необхідні для досягнення двох третин більшості в парламенті.

Для внесення поправок до конституції Німеччини потрібна дві третини голосів як у Бундестазі (нижній палаті парламенту), так і в Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель країни. Урядова коаліція самостійно не має такої більшості.

Лідери СДПН також пообіцяли протистояти скороченню фінансування програм підтримки ЛГБТ-спільноти, зазначивши, що центри консультування та підтримки забезпечують необхідний захист.

Ця заява з’явилась на тлі смертельного наїзду автомобіля на ЛГБТ-прайд у Берліні, який стався 25 липня. Внаслідок інциденту одна людина загинула і 16 отримали травми.

Нападника, який родом з Лівану, але народився і виріс у Німеччині, застрелили під час затримання.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

У зв’язку з подіями затримали ще одного підозрюваного, але згодом відпустили.