Наезд на ЛГБТ-прайд в Берлине: в телефоне нападавшего обнаружили видео с одобрением ИГИЛ

В рамках расследования наезда на ЛГБТ-прайд в Берлине в телефоне нападавшего обнаружили видео, в котором выражается поддержка террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В телефоне застреленного при задержании Абдула Б., совершившего наезд на участников ЛГБТ-прайда в немецкой столице в минувшую субботу, обнаружили видео с выражением поддержки "Исламскому государству".

В видеофрагменте человек в маске заявляет о приверженности идеям террористической группировки, но точно неизвестно, является ли это именно этим мужчиной; также там нет заявлений о намерении совершить нападение в Берлине. Впрочем, следователи склоняются к тому, что это с большой вероятностью он.

На данный момент о 21-летнем нападавшем известно, что он родился в Германии и имел немецкое гражданство. Еще до нападения он попал в поле зрения правоохранительных органов и в мае этого года был осужден за попытки присоединиться к ИГИЛ – но так и не попал в тюрьму из-за того, что отбыл этот срок на этапе расследования.

За считанные недели до нападения на участников прайда его классифицировали как лицо, представляющее повышенную угрозу, и он находился под наблюдением.

Напомним, вечером 25 июля в Берлине один человек погиб и 16 получили травмы в результате наезда автомобиля на участников одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.

Нападавший, родом из Ливана, но родившийся и выросший в Германии, был застрелен во время задержания.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

В связи с событиями задержали еще одного подозреваемого, но впоследствии отпустили.